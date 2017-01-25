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Aykut Kocaman 'Evetçi'ler için ne dedi?

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Aykut Kocaman 'Evetçi'ler için ne dedi?
Aykut Kocaman, “Oyuncular, ben de dahil olmak üzere siyasetin içinde olmamalıyız” dedi.

Atiker Konyaspor'un Teknik Direktörü ve eski Milli Futbolcu Aykut Kocaman, KONTV'de katıldığı programda “Oyuncular, ben de dahil olmak üzere siyasetin içinde olmamalıyız” dedi.

Futbol yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, milli futbolcu Arda Turan ve Burak Yılmaz’ın yayınladıkları videolar ile "Evet" kampanyası başlatması sonrasında Aykut Kocaman'ın yaptığı uyarı dikkat çekti.

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