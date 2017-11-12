"Aykut Kocaman, futbolculara küsmüş"

Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Emre Bol, A Spor'da yayınlanan Futbol A programında önemli açıklamalar yaptı.

Emre Bol, Aykut Kocaman hakkında edindiği bir bilgiyi anlattı.

Bol, Aykut Kocaman'ın, Fenerbahçeli futbolcularla konuşmadığı söyledi.

Emre Bol'un açıklamaları şu şekilde: "Bugün Samandıra'dan birkaç kişiyle telefonda konuştum. Diyorlar ki, Aykut hoca hala futbolcularla konuşmuyor. Olacak şey mi bu Allah aşkına? Futbolcuya 'Ben küstüm' demek ne demek yani? Bİr teknik direktörün küsmeye hakkı var mı? Bak Tudor'a o kadar salladılar. Galatasaray medyası yerden yere vurdu. Bir tane mahkeme gibi bir basın toplantısı yaptılar Tudor'a ki adam 1 saat boyunca sorulan her soruya cevap verdi. Şimdi liderlik öyle bir şey ki, liderlik vasıfları farklı bir şey. 'Ben küstüm, oynamıyorum' kısmını Aykut hocaya yakıştıramıyorum. Yapma yani.".