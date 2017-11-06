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Aykut Kocaman kararını verdi

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Aykut Kocaman kararını verdi
Osmanlıspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından istifa sinyasil veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, istifasıyla ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetici Ali Yıldırım ve Hasan Çetinkaya ile kulüp binası dışında görüşme gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli yöneticiler ile Aykut Kocaman'ın görüşmelerinin olumlu olduğu ifade edildi. Deneyimli futboladamı, 16:00'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki basına kapalı olan idmana çıkacak.

Öte yandan Kocaman'ın Fenerbahçe'de kalmasından sonra kadroda operasyon yapılacağı belirtiliyor. Salı günü öğlen saatlerinde önemli gelişmelerin olması bekleniyor.

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