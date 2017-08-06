Bugünkü YENİÇAĞ »

Aykut Kocaman sistemi değiştiriyor

»
Aykut Kocaman sistemi değiştiriyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman orta sahada sistem değişikliği yapacak. Çift ön liberodan tek ön liberoya dönülecek. Orta saha üçlüsü Josef, Ekici ve Valbuena’dan oluşacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman yapılacak transferlerle birlikte oyun sisteminde de değişikliğe gidecek. Yıllardır eleştirilen çift ön liberolu sistemi terk edecek Kocaman, tek ön liberoya dönecek. Bu mevkide Josef de Souza olacak. Sakatlığının geçmesiyle Mehmet Ekici, Brezilyalı oyuncunun yanındaki ikinci isim olacak, daha fazla hücuma destek verecek. Orta alanın solunda forma giyen Valbuena ise göbeğe geçerek 10 numara pozisyonunda görev yapacak.

Josef ya da Mehmet Topal ile Ozan birlikte oynadığında ise Brezilyalı orta saha oyuncusu, hücum ağırlıklı bir rol üstlenecek. Topal ile Ozan Tufan daha defansif oynayacak. Kocaman ayrıca oyuncuların orta sahaya çok daha hızlı geçmelerini, daha hızlı bir şekilde oyunun yönünü değiştirmelerini istiyor. Kanarya'nın hocası ayrıca oyuncularının az şut çektiklerini belirterek, kaleye daha fazla şut atmalarını, topu kaybettiklerinde hemen pres yaparak çok çabuk kazanmalarını da talep ediyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan açıklamasıBurak Yılmaz'dan Selçuk İnan açıklamasıLens KAP'a bildirildiLens KAP'a bildirildiAykut Kocaman sistemi değiştiriyorAykut Kocaman sistemi değiştiriyorNeymar'ın ilk antremanında neler oldu?Neymar'ın ilk antremanında neler oldu?Usain Bolt ilk ve son kez geçildi!Usain Bolt ilk ve son kez geçildi!Aziz Yıldırım: Lens gitsin diye dua ettikAziz Yıldırım: Lens gitsin diye dua ettikBurak Yılmaz'ın maliyeti açıklandıBurak Yılmaz'ın maliyeti açıklandıGüneş'ten Lucescu açıklamasıGüneş'ten Lucescu açıklamasıFernando'nun maliyeti dudak uçuklattıFernando'nun maliyeti dudak uçuklattıNeymar'ın forması çıktığı gün tükendiNeymar'ın forması çıktığı gün tükendi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti