Aykut Kocaman sistemi değiştiriyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman orta sahada sistem değişikliği yapacak. Çift ön liberodan tek ön liberoya dönülecek. Orta saha üçlüsü Josef, Ekici ve Valbuena’dan oluşacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman yapılacak transferlerle birlikte oyun sisteminde de değişikliğe gidecek. Yıllardır eleştirilen çift ön liberolu sistemi terk edecek Kocaman, tek ön liberoya dönecek. Bu mevkide Josef de Souza olacak. Sakatlığının geçmesiyle Mehmet Ekici, Brezilyalı oyuncunun yanındaki ikinci isim olacak, daha fazla hücuma destek verecek. Orta alanın solunda forma giyen Valbuena ise göbeğe geçerek 10 numara pozisyonunda görev yapacak.

Josef ya da Mehmet Topal ile Ozan birlikte oynadığında ise Brezilyalı orta saha oyuncusu, hücum ağırlıklı bir rol üstlenecek. Topal ile Ozan Tufan daha defansif oynayacak. Kocaman ayrıca oyuncuların orta sahaya çok daha hızlı geçmelerini, daha hızlı bir şekilde oyunun yönünü değiştirmelerini istiyor. Kanarya'nın hocası ayrıca oyuncularının az şut çektiklerini belirterek, kaleye daha fazla şut atmalarını, topu kaybettiklerinde hemen pres yaparak çok çabuk kazanmalarını da talep ediyor.