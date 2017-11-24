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Aykut Kocaman Soldado ve Janssen arasındaki kararını verdi

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Aykut Kocaman Soldado ve Janssen arasındaki kararını verdi
Pazar günü Süper Lig'de Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, forvet tercihini yaptı. Kocaman, geçtiğimiz hafta Sivasspor'a karşı 3 gol atan Roberto Soldado'yu, Antalyaspor'a karşı 11'de sahaya sürecek.

Fenerbahçe'nin Antalya deplasmanında forveti Soldado olacak.

Sarı lacivertlilerde dizinde ağrılar bulunan Janssen'in durumu yapılacak testler sonucu belli olacak. Hollandalı'nın Antalya'ya götürülmeme ihtimali bulunuyor.

Fernandao'nun sakat olması, Robin van Persie'nin uzun soluklu sakatlıktan yeni dönmesi nedeniyle, Janssenn'in maça yetişememe durumunda sarı lacivertlilerin Antalya deplasmanına giderken kadrodaki tek forvet oyuncusu Soldado olacak.

Janssen'in maça yetişme ihtimalinin de bulunduğu ancak riske edilmeme kararının daha ağır bastığı gelen haberler arasında.

Sarı lacivertli takım ve yönetim ise sabah kahvaltı da bir araya geldi. Geçtiğimiz hafta da yenilen yemek sonrasında yakalanan havayı Antalya'da sürdürmek isteyen futbolcularda morallerin yüksek olduğu gözlendi.

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