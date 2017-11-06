Aykut Kocaman'ın istifasına Aziz Yıldırım engeli!

Osmanlı maçı sonrası basın toplantısında “Gereğini yapacağım” diyen teknik direktör Aykut Kocaman, dün başkan Aziz Yıldırım ile görüştü.

Neler konuşulduğu konusunda kimse ser verip sır vermedi. Ancak iki tarafın yakın çevresine göre ikisi de verdikleri kararlardan geri adım atmaz

İLETİŞİMLERİ İYİ

Aziz Yıldırım cephesi, Kocaman devrinin henüz bitmediğine inanıyor. Başkana yakın kaynaklar, "Yıldırım, 'Fenerbahçe'nin menfaatleri için sözümü yutarım' ve 'Aykut Kocaman'ı çok değişmiş gördüm, kendini geliştirmiş' diyerek bozulan ilişkileri tamir etti. Aralarında şu an iyi bir iletişim var. Aziz Yıldırım bire bir görüşmede ikna kabiliyeti yüksek bir yönetici. Ne yapar eder, Aykut Hoca'yı istifadan vazgeçirir" ifadelerini kullanıyorlar.

SAYGISIZLIK YAPMAZ

Aykut Kocaman'a yakın isimler ise hocanın asla dönüşü olmayan bir yola girdiğini ifade ediyor. Kocaman'ın göreve gelirken, 'sürekli istifa edip geri dönüyor' algısını hesap ederek geldiğini ifade eden yakınları, "Bunun bilincinde hareket etti ve bu hesabı yapıp o basın toplantısını yaptı. 'Gerekeni yapacağım' sözünün açılımı istifadır. Ancak sadece Aziz Başkan'a saygısızlık olmasın diye son bir görüşme yapacak ve görevi bırakacak" diyor.

TAKIMI PROTESTO ETMİŞ

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Osmanlı maçının 70. dakikasından golün yendiği 90. dakikaya kadar kulübeden çıkmadı ve aynı dakikada Soldado'yu oyuna aldı. Bu durum merak edilirken, tecrübeli teknik adamın, futbolculara kızdığı ve protesto amaçlı böyle davrandığı öğrenildi.



Kocaman maç sonunda da "Bu kalitede bir kadronun 3-4 yılda yapacağı bireysel hata, 13 maçta oldu. Normal bir durum değil" diyerek futbolcularını eleştirdi.

KADRO DIŞILAR GÜNDEMDE

F.Bahçe yönetimi 11 maçta 17 puan toplayan futbolculara neşter vurmaya hazırlanıyor. Oynamadığı için Samandıra'daki havayı negatife çeviren isimler ya uyarılacak ya da tesislerden uzaklaştırılacak. Topun ağzındaki isimlerin Mehmet Topal, Robin van Persie, Jose Fernandao ve Aatif olduğu iddia edildi. Topal'ın menajeri Batur Altıparmak dün bir açıklama yaparak, "Bize henüz böyle bir tebligat gelmedi" diyerek iddiaları yalanladı.