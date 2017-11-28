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'Ayla'o festivalden çekildi

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'Ayla'o festivalden çekildi
Türkiye’nin Oscar aday aday Ayla’nın yapımcısı Mustafa Uslu, son dakika kararıyla filmi, Frankfurt Türk Film Festivali’nden çekti.

Festivalin açılış filmi Ayla’nın yapımcısı Mustafa Uslu’nun ‘Film Frankfurt’ta gösterilmesin’ kararı, seyircileri ve festival ekibini şoke etti. Açılışta Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Hessen Eyalet Bilim Bakanı Boris Rhein, yönetmenler Reis Çelik, Hasan Fehmi Yaşar, Atalay Taşdiken, sanatçılar Mahmut Cevher, Abdurrahman Keskiner ile Gökhan Mumcu, eyalet meclisi milletvekilleri İsmail Tipi, Mürvet Öztürk, Turgut Yüksel de yer aldı.

SITKI: BÜYÜK SAYGISIZLIK

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, Mustafa Uslu’nun telefonla arayıp, Ayla’nın gösterimine izin vermediğini bildirdiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Dairesi Başkanlığı’nın da devreye girmesine rağmen Uslu’nun kararından vazgeçmediğini belirten Sıtkı, “Bu davranış ahlaki değildir. Buradaki emeğe ve sinemaseverlerine büyük saygısızlık. 12’ye 5 kala böyle bir yaptırım kabul edilemez bir durum” dedi.

Ayla gösterilemeyince Antalya Film Festivali’nde en iyi film ödülü alan ‘Babamın Kanatları’ festivalin açılış filmi oldu.
Bu arada bazı seyirciler, Ayla’nın gösterimden çekilmesini protesto ederek sinema salonundan ayrıldı.

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