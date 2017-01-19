Aylin Nazlıaka, Bahçeli'ye seslenip kendini kürsüye kelepçeledi

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, Bahçeli'ye "Vicdanınız rahat değil biliyorum. Sayın Bahçeli lütfen..." diye bağırıp kendini kürsüye kelepçeledi.

Anayasa görüşmelerine geçilmeden önce kürsüye gelen Nazlıaka, sol elini kürsüdeki mikrofona kelepçeledi. TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, “Sizi buraya çağırmadım, içtüzüğü ihlal ediyorsunuz” diye uyardı.

Bahçekapılı, teknik personelden mikrofonun açılmamasını istedi, katip üyeye dönerek de “8. Maddeyi okur musunuz?” dedi. Nazlıaka'ya “Yeteri kadar basına medyaya konu oldunuz, lütfen yerinize geçer misiniz” diye uyaran Bahçekapılı, 5 dakika ara veriyorum diyerek çalışmaları durdurdu. Verilen ara sırasında, HDP'li kadın vekiller ve AKP'li milletvekilleri kürsü önünde toplandı. Tartışma çıkmaması için idare amirleri dışındaki isimlerin kürsüye yaklaşmasına izin verilmedi.

VİCDANINIZ RAHAT DEĞİL

Nazlıaka, kürsüye çıktığı andan itibaren MHP sıralarına yönelik konuştu. Bu sırada Bahçeli’nin salonda olmadığı gözlendi. Daha sonra Bahçeli de genel kurul salonuna geldi. Nazlıaka’nın “Vicdanınız rahat değil biliyorum. Sayın Bahçeli lütfen…” dediği duyuldu.

Bahçekapılı, genel kurulu yeniden açtıktan sonra kelepçeli eylemin devam ettiğini görünce “Birleşime 45 dakika daha ara veriyorum” diyerek toplantıya yeniden ara verdi. Bahçeli, 20 dakika salonda kaldıktan sonra ayrıldı.

SİZE KONUŞMA HAKKI VERELİM

Eylem 30 dakikayı geçince AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kadın vekillerle Nazlıaka'nın yanına gitti. Elitaş'ın “Eğer konuşmak istiyorsanız size konuşmanız için fırsat tanıyalım” önerisine Nazlıaka, “Tam 1.5 yıldır söz istiyorum, verilmedi. Ben bu eylemi konuşmak için değil, anti-demokratik Anayasa paketine karşı olduğum için yapıyorum. Önerinizi kabul etmiyorum” dedi. Elitaş ve arkadaşları olumsuz cevap üzerine kürsüden ayrıldı.