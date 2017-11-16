AYM, HDP'li vekilin başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, tutuklu Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın yaptığı hak ihalli başvurusunu reddetti.

Anayasa Mahkemesi, tutuklu Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın yaptığı hak ihalli başvurusunu reddetti.

Mahkemeden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 16/11/2017 tarihinde, Gülser Yıldırım tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2016/40170), “tutuklamanın hukuki olmadığına”, “ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiğine” ve “soruşturma dosyasına erişimin kısıtlandığına” ilişkin iddiaların açıkça dayanaktan yoksun olması olmaları, “yakalama ve gözaltına almanın hukuka aykırı olduğuna” ilişkin iddianın ise başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedenleriyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

AYM, 2013'TEKİ KARARINDAN GERİ ADIM ATTI

Anayasa Mahkemesi'nin, tutuklu milletvekili Gülser Yıldırım'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği"ne ilişkin başvurusunu reddetmesi, 2013'de verdiği Mustafa Balbay içtihadından geri adım attığı sonucunu doğurdu. Mahkeme, 2013'teki Balbay kararıyla o dönem tutuklu olan Gülser Yıldırım da tahliye olmuştu.