AYM'den o KHK'ya iptal

Anayasa Mahkemesi, 375 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamedeki Afet ve Acil Durum Müdürlerini yakından ilgilendiren vekalet hükmünü iptal etti.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının gerekçesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Manisa 2. İdare Mahkemesi, Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak vekâleten atanan davacının, vekâleten atandığı kadroya ilişkin mali hakların kendisine ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddi işleminin iptali talebiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırılık iddiasını Anayasa Mahkemesinin gündemine taşıdı. Yüksek Mahkemede, KHK’ya ekli (II) sayılı Cetvel kapsamında yer alan kadrolara vekâleten atananlara vekâlet görevi nedeniyle ek 10. maddenin birinci fıkrasında belirtilen ödemelerin yapılmayacağını öngören düzenlemeyi “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı il müdürü” yönünden Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. İtiraz edilen kuralın, 375 sayılı KHK’ya 666 sayılı KHK ile eklendiğinin anımsatıldığı gerekçede, KHK’ların konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem dayandıkları yetki kanununa hem de Anayasa’ya uygun olmak zorunda olduğu belirtildi. Anayasa’da kimi konuların KHK’larla düzenlenmesinin yasaklandığı kaydedilen gerekçede, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrasında “...sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez” hükmünün yer aldığı anımsatılarak, bu kural gereğince, TBMM, Bakanlar Kuruluna ancak KHK’yla düzenlenmesi yasaklanmış alana girmeyen konularda KHK çıkarma yetkisi verilebileceği ifade edildi.

Gerekçede, 666 sayılı KHK’nın 1. maddesiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı il müdürü kadrosuna vekâleten atananlara vekâlet görevi nedeniyle ek 10. maddenin birinci fıkrasında belirtilen ödemelerin yapılmayacağı belirtilerek, anılan personelin mali haklarına ilişkin bir düzenleme yapıldığı anımsatılarak, “6223 sayılı Yetki Kanunu’nda kamu görevlilerinin ‘atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk edilme usul ve esaslarından’ söz edilmiş, ancak mali haklara ilişkin bir ibareye yer verilmemiştir. Diğer yandan, kuralda öngörülen mali haklara ilişkin hüküm, mevcut veya yeni ihdas edilen ya da bir başka bakanlıkla birleştirilen bakanlıkların görev, yetki, teşkilat ve kadrolarının düzenlenmesiyle bağlantılı ve bunların zorunlu sonucu olmayıp doğrudan mali haklara ilişkin bir düzenleme niteliğindedir. Kural, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında bulunmadığından Anayasa’nın 91. maddesine aykırıdır” denildi.