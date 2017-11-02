Ayrılıkçı Katalan siyasetçiler hakim karşısında

"Devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan ayrılıkçı 20 Katalan siyasetçiden 15'i mahkemede ifade verdi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi'nde bağımsızlık yanlısı girişimlerinden dolayı "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan ayrılıkçı 20 Katalan siyasetçiden 15'i mahkeme karşısına çıktı. 30 Ekim'den bu yana Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan eski Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ve 4 eski Katalan bakan ise mahkemeye gelmedi.

Puigdemont ve bakanlar, "Katalonya meşru hükümeti" imzasıyla Brüksel'den yaptıkları yazılı açıklamada, Katalan siyasetçilere yönelik Madrid'deki mahkemelerde açılan soruşturmalar için "siyasi yargı" ifadesini kullandı.

Açıklamada başsavcının talep ettiği 45 yıla kadar hapis cezasının "orantısız" olduğu vurgulanarak "Katalonya başkanı ve bakanları Brüksel'de kalıp yargıdan kaçma niyetinde değildir. Avrupa Birliği'nin (AB) sahip olduğu diğer yargı mekanizmaları karşısında yargıya cevap verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Başsavcılık, merkezi hükümetin görevden aldığı Puigdemont, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve eski hükümetin 12 üyesi için Ulusal Mahkeme, fiilen görevinde olan Katalonya Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell ve Divan Kurulunun 5 üyesi için de Yüksek Mahkeme'de dava açılması için başvuru yapmıştı.

Ulusal Mahkeme hakimi, eski bakanların ifadelerini almaya başladı. Yüksek Mahkeme hakimi ise savunma avukatlarından gelen talep üzerine Forcadell ve Divan Kurulunun 5 üyesinin ifadelerinin alınması işlemini 9 Kasım'a erteledi.

Hakim, ifadelerinin yarın tamamlanması beklenen bakanların tutuklu veya tutuksuz yargılanmalarıyla ilgili kararını açıklayacak.

İfade vermeye gelmeyeceğini açıklayan Puigdemont ve 4 eski bakan için tutuklama emri çıkarılabileceği belirtiliyor. Başsavcılık, ayrılıkçı 20 Katalan siyasetçinin tutuksuz yargılanmaları için 6,2 milyon avroluk kefalet talep etmişti.

Bu arada mahkemeye ifade vermeye gelen Katalan siyasetçilere destek vermek için Katalonya'daki PDeCAT, ERC ve Podem partileri temsilcileri de Madrid'e geldi.

Eski Katalonya Başkanı Artur Mas, mahkeme önünde gazetecilere yaptığı açıklamada "İspanya ve Katalonya arasındaki mesele, mahkemelerle veya şiddetle çözülemez. Bu sorun sadece yüksek düzeyli bir siyasetle çözülür. Yoksa şu anda olduğu gibi ateşin üzerine benzin dökülürse yangın daha da büyür." dedi.