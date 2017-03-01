Ayşe Çelik için istenen ceza belli oldu

"Beyaz Show" programına telefonla bağlanan Ayşe Çelik'in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 8 sanık ve avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı Talip Kalkan, duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Kadir Turnalı hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açıldığı hatırlatılarak, sanığın, yayın yönetmeni ve sorumlusu olduğu canlı yayınlanan şov programına konuklara soru sormak amacıyla telefonla bağlanan şahsın, "terör örgütü propagandası yapma" amacında olduğunu anlayamadan konuşmalarını tamamladığı anlatıldı. Mütalaada, Turnal'nın "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlemek kastıyla hareket ettiğine dair mahkumiyetine yetecek delil elde edilemediği anlaşıldığından beraatine karar verilmesi istendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili İdris Kurt, "Beyaz Show" programında 8 Ocak 2016'da "terör örgütü propagandası yaptığı'' iddiasıyla program sorumlusu Kadir Turnalı ve programa telefonla bağlanan Ayşe Çelik hakkında ''terör örgütü propagandası yapma'' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Aralarında avukat, akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu 38 kişi de Çelik'in söylediği sözlerin altına imza attıklarını belirterek, kendileri hakkında suç duyurusunda bulundu.Savcılık, bu kişiler hakkında da hazırladığı iddianamede, ''terör örgütü propagandası yapma'' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameleri birleştirme kararı aldı.