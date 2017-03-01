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Ayşe Çelik için istenen ceza belli oldu

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Ayşe Çelik için istenen ceza belli oldu
"Beyaz Show" programına telefonla bağlanan Ayşe Çelik'in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 8 sanık ve  avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı Talip Kalkan, duruşmada, esas hakkındaki  mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Kadir Turnalı hakkında "terör örgütü propagandası  yapmak" suçundan dava açıldığı hatırlatılarak, sanığın, yayın yönetmeni ve  sorumlusu olduğu canlı yayınlanan şov programına konuklara soru sormak amacıyla  telefonla bağlanan şahsın, "terör örgütü propagandası yapma" amacında olduğunu  anlayamadan konuşmalarını tamamladığı anlatıldı. Mütalaada, Turnal'nın "terör  örgütü propagandası yapmak" suçunu işlemek kastıyla hareket ettiğine dair  mahkumiyetine yetecek delil elde edilemediği anlaşıldığından beraatine karar  verilmesi istendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili İdris Kurt, "Beyaz Show"  programında 8 Ocak 2016'da "terör örgütü propagandası yaptığı'' iddiasıyla  program sorumlusu Kadir Turnalı ve programa telefonla bağlanan Ayşe Çelik  hakkında ''terör örgütü propagandası yapma'' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis  cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Aralarında avukat, akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu 38 kişi  de Çelik'in söylediği sözlerin altına imza attıklarını belirterek, kendileri  hakkında suç duyurusunda bulundu.Savcılık, bu kişiler hakkında da hazırladığı  iddianamede, ''terör örgütü propagandası yapma'' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar  hapis cezası talep etti.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameleri birleştirme kararı  aldı.

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