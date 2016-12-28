Aysel Tuğluk tutuklandı

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Yeni Çağ Gazetesi
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Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
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