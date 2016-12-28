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Aysel Tuğluk tutuklandı

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Aysel Tuğluk tutuklandı
HDP Eş Genel Başkanı Yardımcısı Aysel Tuğluk, terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı.

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