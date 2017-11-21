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Aytun Çıray: "İktidar partisi ile aramızda en az 100 yıllık..."

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Aytun Çıray: "İktidar partisi ile aramızda en az 100 yıllık..."
Türkiye'nin önüne yeni bir vizyon koyduklarını dile getiren İYİ Parti Genel Sekteri ve Parti Sözcüsü Çıray, "İktidar partisi ve İYİ Parti arasında en az yüz yıllık bir çağ farkı var" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, partinin teşkilatlanma çalışmalarına ilişkin, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

OCAK AYINDA TEŞKİLATLANMA BİTİYOR

Teşkilatlanmalarında 50 ile ulaştıklarını, gelecek ayın ortasına kadar ilçelerin en az üçte birinde örgütlü olacaklarını ifade eden Çıray, böylece İYİ Partinin seçime katılma hakkını kazanacağını belirtti. Çıray, ocak sonunda tüm Türkiye'de örgütlenmiş olacaklarını bildirdi.

MARDİN'E GİDİLECEK

Yurt içinde iki yere ziyaret düzenlediklerini, gelecek hafta da Mardin'e gideceklerini aktaran Çıray, her gittikleri yerde, tahminlerinin üzerinde büyük ilgiyle karşılaştıklarını belirtti. Çıray, son Edirne gezilerinde, miting programı olmamasına rağmen Genel Başkan Meral Akşener'in yürüdüğü caddenin, miting meydanına dönüştüğünü vurguladı.

Çıray, en çok hoşlarına giden şeyin, gençler ve kadınların öncülük ettiği bir parti haline dönüşmeleri olduğunu dile getirdi.

İYİ PARTİ'NİN GİDİŞATINDAN RAHATSIZLAR

İYİ Partiye yönelik, "ağırlıklı olarak MHP kökenlilerin yer aldığı" eleştirilerinin sorulması üzerine Çıray, Akşener'in, partiye gelenlerin gömleklerini çıkarmayacağını, bu gömleklerinin üzerine İYİ Parti elbisesi giyeceğini söylediğini anımsattı. Çıray, bunların spekülatif dedikodular olduğunu, daha çok dışarıdan içeriye pompalanan, İYİ Partinin gidişatında rahatsız olan siyasi anlayışın ortaya çıkardığını öne sürdü.

İKTİDAR İLE ARAMIZDA 100 YILIK BİR ÇAĞ FARKI VAR

Yeni bir parti olduklarını, Türkiye'nin önüne yeni bir vizyon koyduklarını, bunun da büyük bir vizyon olacağını dile getiren Çıray, "AK Parti'yi yönetenler 21. yüzyılda yerli araba yapmak gibi 20. yüzyılın teknolojisinin peşinde koşarlarken İYİ Partinin vizyonunda uçan taksiler var. İktidar partisi ve İYİ Parti arasında en az yüz yıllık bir çağ farkı var. Bu partinin öncü insanları gençler ve kadınlar" diye konuştu.

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