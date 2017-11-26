Aytun Çıray: "Trump-Erdoğan görüşmesi fiyasko"

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Reza Zarrab davası ve Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesini fiyasko olarak nitelendirdi.

Çıray, Trump görüşmesinin çarpıtılarak servis edildiğini öne sürerek, "Bu açıklamadan, ‘Bundan böyle YPG’yi desteklemeyeceğiz’ anlamı çıkartmak gerçekçi olmaz" açıklamasında bulundu.

"İYİ Parti olarak ‘Reza'nın ötmesi’ne umut bağlayanlardan değiliz" sözleriyle Reza Zarrab davasına da değinen Çıray, "Bu tehdidin ortaya çıkmasının nedeni, onunla ‘ileri derecede’ ilişkilere giren, onu ‘namuslu ve hayırsever işadamı’ kabul ederek plâketle ‘onurlandıran’ ve onunla aynı yatağa giren AK Partili siyasilerdir" diyerek hükümete tepki gösterdi.

Çıray'ın açıklamaları şöyle:

TRUMP GÖRÜŞMESİ

"Dün gerçekleşen görüşmeye ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan açıklama bizimkilerin aktardıklarına nazaran nüansın ötesine farklılıklar içeriyor. Dışişleri Bakanı ‘PYD/YPG’ye silah sevkiyatının durdurulacağından’ söz ederken Trump'ın açıklamasında PYD/YPG’den söz edilmiyor. Tamamen uydurma. Mutasavver anlamına gelen ‘pending adjustments’ yani düşünülen düzenlemeler ifadesi diplomaside oyalamanın ve ötelemenin tercümesidir. Bu açıklamadan, ‘Bundan böyle YPG’yi desteklemeyeceğiz’ anlamı çıkartmak gerçekçi olmaz"

REZA ZARRAB

"İkili görüşmenin bir diğer başlığının Reza Zarrab konusu olduğu açıklansa da içeriğe dair bilgi verilmemiş olması ilginç" diyen Çıray, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim AK Parti’nin ‘Reza’ politikasını eleştirmemizin temel nedeni milli bir dış politikayı savunmamızdır. İYİ Parti olarak ‘Reza’nın ötmesi’ne umut bağlayanlardan değiliz. ‘Erdoğan batsın da Türkiye önemsiz’ anlayışını ülkemize ihanet kabul ederiz. Tam aksine, uluslararası kaçakçılık işlerine karışmış olduğu anlaşılan Reza’nın milli çıkarlarımızı tehdit ettiğini düşünüyoruz. Ancak bu tehdidin ortaya çıkmasının nedeni, onunla ‘ileri derecede’ ilişkilere giren, onu ‘namuslu ve hayırsever işadamı’ kabul ederek plâketle ‘onurlandıran’ ve onunla aynı yatağa giren AK Partili siyasilerdir. Diğer yandan Reza ve onunla ilgili yolsuzlukla suçlanan bakan ve bürokratlar AK Parti engeline takılmayıp Türkiye'de yargılansalardı, bugün milli güvenliğimiz için bir tehdit oluşmayacaktı. Çünkü ABD'deki davanın sadece bir yolsuzluk davası olmadığı anlaşılıyor. Yani İYİ Parti olarak biz, dış milli çıkarlarımızın AK Parti'nin çıkarları ile örtüşmediğini söylüyoruz."