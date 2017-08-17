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Ayvalık'ta büyük yangın

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Ayvalık'ta büyük yangın
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Şeytan Sofrası mevkisinde orman yangını çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeytan Sofrası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi.

Kırcı, bölgeye 2 amfibik uçak, 6 helikopter, 36 arazöz ve 3 dozer ile çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildiğini belirterek, "Bölge turizm anlamından çok önemli. Yerleşim yerlerini tehdit etmeden kontrol altına almayı planlıyoruz. Ben de bölgeyi şu anda havadan kontrol ediyorum. Ekibin başındayım" dedi.

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