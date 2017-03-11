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Azerbaycan'da 1 asker şehit

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Azerbaycan'da 1 asker şehit
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma çıktı. Çatışmada Azerbaycan ordusundan 1 asker şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Dağlık Karabağ'da Ermeni askerlerin açtığı ateş sonucu, Hasanali Abbasov isimli askerin şehit olduğu bildirildi. Bakanlık yetkilileri, şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.
 

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