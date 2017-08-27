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Azerbaycan'da askeri birlikte patlama!

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Azerbaycan'da askeri birlikte patlama!
Azerbaycan'da askeri birliklerden birinde yangın ve patlama meydana geldiği bildirildi.

Azerbaycan'da askeri birliklerden birinde yangın ve patlama meydana geldiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, askeri birliklerden birinde yangın çıktı ve patlama meydana geldi.

İlgili birimlerin olay yerine sevk edildiği, ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananların olmadığı kaydedildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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