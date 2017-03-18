Azerbaycan'da Nevruz coşkusu

Azerbaycan'da, Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, coşkuyla kutlanıyor.

Başkent Bakü'de tarihi İçerişehir'deki Kız Kalesi önünde başlayan kutlamalara Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva ve devlet erkanı da katıldı. Etkinlik, temsili Dede Korkut'un duasıyla başladı. Tarihi kıyafetler giyen askerler tarafından selamlanan Aliyev'e yöresel giysili gençler Nevruz'a has tatlar ikram etti. Aliyev, geleneksel müzik ve dans gösterilerinin ardından Nevruz ateşini yaktı. Kutlamalar, Hazar Denizi kıyısındaki parkta kurulan "Şark Pazarı"nda yöresel kıyafetli sanatçıların gösterileriyle devam etti. Nevruz Bayramı'nın simge karakterleri Köse ve Keçel'in yumurta tokuşturması ve atışmaları vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Aliyev de Köse ve Keçel'le yumurta tokuşturdu. Azerbaycan'da Nevruz kutlamaları nedeniyle 26 Mart'a kadar resmi tatil ilan edildi.