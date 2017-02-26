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Azerbaycan'da on binler Hocalı için yürüdü

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Azerbaycan'da on binler Hocalı için yürüdü
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Hocalı Soykırımı'nın 25. yılı dolayısıyla yürüyüş ve tören düzenlendi. Devlet erkanının yanı sıra binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, katliam kurbanlarının fotoğraflarının bulunduğu pankartlar taşındı.

Ana Feryadı Anıtı'nda sona eren yürüyüşün ardından düzenlenen törende anıta çelenk bırakıldı.

Katliamdan kurtulmayı başaran Hocalılılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti. Şehit yakınları ve vatandaşlardan bazıları dualar ederken bazıları da 25 yıl önce yaşanan acı olayı tekrar hatırlayarak gözyaşlarını tutamadı.

"KARDEŞLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, büyükelçilik çalışanları ve Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de Ana Feryadı Anıtı'nı ziyaret ederek Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını andı.

Büyükelçi Özoral, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, bundan 25 yıl önce masum 613 insanın sırf Türk olduğu için hunharca katledildiğini söyledi.

Hocalılı 150 kişinin akıbeti hakkında hala haber alınamadığı hatırlatan Özoral, "Bu kardeşlerimizin kanları elbetteki yerde kalmayacak. Adalet bir gün kurulacak. Azerbaycan topraklarına tekrar kavuşmadıkça, yerlerinden edilmiş 1 milyondan fazla göçmen geri dönmedikçe bu adaletsizlik gün geçtikçe büyüyecek. Şehitlerin ruhu şad olsun."

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