Azerbaycan'dan 43,8 milyar metreküp doğalgaz

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Başkan Yardımcısı Yusifzade, "1 Ocak 2017 tarihine kadar Gürcistan'a 5,9 milyar, Türkiye'ye ise 43,8 milyar metreküp doğalgaz verdik".dedi.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkan Yardımcısı Hoşbaht Yusifzade, Azerbaycan'ın Türkiye'ye bugüne kadar 43,8 milyar metreküp doğalgaz sattığını açıkladı.

Yusifzade, Respublika Gazetesinde yayımlanan yazısında ülkedeki enerji kaynakları üretimiyle petrol ve doğalgaz satışlarına ilişkin bilgi verdi.

Şahdeniz yatağındaki üretimin devam ettiğini belirten Yusifzade, 8 kuyudan günlük ortalama 29,5 milyon metreküp doğalgaz ile 6 bin 500 ton kondensat üretildiğini bildirdi.

Bugüne kadar Şahdeniz yatağından toplam 78,4 milyar metreküp doğalgaz ve 19,6 milyon ton kondensat üretildiğini aktaran Yusifzade, "1 Ocak 2017 tarihine kadar Gürcistan'a 5,9 milyar, Türkiye'ye ise 43,8 milyar metreküp doğalgaz verdik. Günlük olarak Gürcistan'a 4 milyon, Türkiye'ye ise 18,5 milyon metreküp doğalgaz gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın üretim rakamlarını da açıklayan Yusifzade, Azerbaycan'da 2016 yılında 41 milyon tondan fazla petrol, 29,4 milyar metreküp de doğalgaz üretildiğini kaydetti.