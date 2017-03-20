Aziz Yıldırım el sıkışmayı kabul etmedi

Futbol Zirvesi'nde, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 'Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile de el sıkışması' yönündeki isteğini Aziz Yıldırım'ın reddettiği iddia edildi.

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından İstanbul’da ikincisi düzenlenen Futbol Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşma sonrası kulüp başkanlarıyla sahnede bir araya geldi. Erdoğan futbol kulübü başkanlarıyla renkli görüntüler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulüp başkanlarıyla sahnede yer aldığı sırada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i yanına çağırdı. İki başkan Erdoğan'ın yanında el sıkıştı.

Kulüp başkanlarıyla toplu fotoğraf çektiren Erdoğan’ın bu sırada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’la yaşadığı diyaloglar ile samimi görüntüler dikkat çekti.

Fotoğraf çekimi sırasında Yıldırım’ın koluna giren Erdoğan’ın başkanlarla bir süre sohbet ettiği görüldü.

Fotoğrafta, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve İtalyan futbolcu Christian Vieri de yer aldı.

YILDIRIM GÜMÜŞDAĞ'IN İSTEĞİNİ REDDETTİ

Bu arada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erdoğan'ın isteğiyle el sıkışıp kucaklaştı. Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın,'Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile de el sıkışması' yönündeki isteğini ise Aziz Yıldırım'ın reddettiği öne sürüldü.