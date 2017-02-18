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Aziz Yıldırım fena patladı

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Aziz Yıldırım fena patladı
Fenerbahçe, Krasnodar karşısında sezonun belki de en kötü futbollarından birini sergileyip 1-0 mağlup olurken, başkan Aziz Yıldırım öfkesinden çılgına döndü.

Maçı İstanbul'da televizyon başında izleyen, bitiş düdüğünün ardından ise telefona sarılıp bir yöneticiyi arayan Yıldırım'ın, futbolculara verip veriştirdiği öğrenildi.

Silik futbola isyan eden Yıldırım'ın, "Bu nedir ya, böyle ruhsuzluk olur mu! Böyle futbol mu olur, böyle takım mı olur? Sahada yürüyecek halleri bile yoktu. Ama görecekler, sezon sonunda bunların hepsini satacağım. Hepsini temizleyeceğim, bir tane bile bu takıma yakışmayan adam kalmayacak" dediği belirtildi.

ADVOCAAT'A DA KIZMIŞTI

Yıldırım, ligdeki Bursa beraberliği sonrası ise Dick Advocaat'ı hedef almış, Hollandalı teknik adamı "Oyunu okuyamamakla" suçlamıştı.

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