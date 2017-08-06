Aziz Yıldırım: Lens gitsin diye dua ettik

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. Yıldırım, Beşiktaş'a imza atan Lens ile de açıklamalarda bulundu.

NTV Spor'da yer alan habere göre Antalya'da bir etkinliğe katılan Aziz Yıldırım, bir ara mikrofonu eline alarak taraftara müjdeyi verdi. Başkan Yıldırım, "Transfer daha bitmedi. Bu hafta içinde öyle tahmin ediyorum ki dört oyuncu daha alacağız." dedi.

Aziz Yıldırım, Jeremain Lens'le ilgili de açıklamalar yaptı. Yıldırım, "Lens bizden 4 milyon Euro talep etti. Biz, kendisine 2,7 milyon Euro teklif ettik. Geçen sene 2,3 milyon ödüyorduk. Hocamız, tavsiye raporunda 'Yalnızca kiralık anlaşması yapacaksanız yapın' dedi. Biz de Lens'in menajerine 'Kulübünden bonservisini alır gelirse anlaşma yaparız.' dedik ama onlar başka bir yolu seçtiler" ifadelerini kullandı.

Hollandalı yıldızla ilgili konuşmaya devam eden Yıldırım, "O oyuncunun hangi kulübe gittiği ve yaptığı katkı önemlidir. Onun dışında başka sözler söylemek hiçbirimize yakışmaz. O kulüp, sanki ilgilenmişiz de alamamışız gibi yapıyor. Biz gitsin diye dua ettik. Ayıp ediyorlar! Söylenecek çok söz var ama zamanı gelince söyleyeceğim" dedi.