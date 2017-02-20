Aziz Yıldırım Silivri'de

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şike davasında kumpas yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmanın davası Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda başladı. Duruşma için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da Silivri'ye geldi.

Davanın başlamasıyla birlikte Aziz Yıldırım ile Mehmet Baransu arasında gerginlik yaşandı. Yıldırım, kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü Baransu'yu göstererek "Terbiyesiz, bana küfür ediyor, dön önüne" dedi. Baransu da Yıldırım'a "Sensin terbiyesiz, sen küfür ediyorsun" sözleriyle yanıt verdi. Baransu'nun bu sözlerine şikâyetçi kısmında oturan müştekiler de "Vatan haini Baransu" tepkisi gösterdi. Yaşanan gerginliğin ardından Baransu mahkeme salonundan dışarı çıkarıldı.

Yıldırım ile Baransu arasındaki gerginliğe davanın sanıklarından eski Emniyet Müdür yardımcısı Ali Fuat Yılmazer de katıldı. Duruşma salonundaki askerler tutuklu sanıkların arkasına dizilince Ali Fuat Yılmazer, "Arkamı dönerim ben. Onlar müşteki değil, suçlular. Delilli ve belgeli suçlular" diye konuştu. Aziz Yıldırım da, "Siz kumpas yaptınız. Her yerde kumpas yaptınız" dedi. Tartışma üzerine önce Ali Fuat Yılmazer de jandarma tarafından salondan çıkarıldı.

108 SANIK

1 numaralı şüphelinin Fetullah Gülen olduğu iddianamede, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yönetici Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Serdal Adalı, Teknik direktörler Rıza Çalımbay, Yılmaz Vural ile futbolcular Emanuel Emenike ve Gökçek Vederson, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın da bulunduğu 15'i tutuklu 108 sanık yer alıyor.

Kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da sanıklar arasında yer alıyor. Sanıklar hakkında 5 yıldan 85 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor.

Şüphelilerin işlediği iddia edilen suçlamalar ise şöyle: "Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Resmi Belgede Sahtecilik, İftira, İftira Nedeniyle Mağdurun Gözaltına Alınmasına veya Tutuklanmasına Neden Olma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme."

75 KİŞİ MÜŞTEKİ 91 KİŞİ MAĞDUR



İddianamede, aralarında Aziz Yıldırım, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu, Yılmaz Vural, Emanuel Emenike, Bülent Uygun, Göksel Gümüşdağ, Hikmet Karaman, Deniz Tolga Aytöre, Ümit Karan, Mahmut Özgener, Mustafa Sani Şener, Gökçek Vederson, İbrahim Akın, Mecnun Otyakmaz, Sami Dinç, Sadri Şener, Murat Özaydınlı, İskender Alın, Rıza Çalımbay, Cemil Turhan, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu gibi isimlerin yer aldığı kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve futbolcuların bulunduğu 75 müşteki ve 91 mağdur yer alıyor.

İddianemede, kumpasın Fetullah Gülen'in talimatıyla, kulüpleri ele geçirmek amacıyla kurulduğu, ilk kumpasın da Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a kurulmaya çalışıldığı belirtildi. Önce Zaman Gazetesi'nde, Yıldırım aleyhine yazılar yazılıp algı oluşturulduğu, ardından da FETÖ'nün emniyet ve yargıdaki yapılanmasının haretekete geçirildiği vurgulanıyor.