Aziz Yıldırım: ‘TFF’nin istifa etmesi lazım, beceriksizler’

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol'a katıldı. Programda Yıldırım, TFF'nin istifa etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve federasyonun başkanı Yıldırım Demirören’e sert eleştiriler yöneltti. Yıldırım, “Bu Federasyon’un bugün istifa etmesi lazım. Beceriksizler çünkü. Yine ceza verecekler bana ama önemli değil” dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim’le ilgili de konuşan tazminat Yıldırım, “Fatih Terim’le anlaşma yaparken aklınız neredeydi? Sözleşme yapıyorsanız, o şartlara uyacaksınız. Siz bu anlaşmayı yaparken aklınız neredeydi? Adamı atıyorsunuz sokağın önüne. O parayı, anlaşmayı yapanların ödemesi lazım. Türkiye’de hiç antrenör yok mu? 4 maç ne demek? Getirdiğin adamı 4 maç için mi getirdin? Getirdiysen o da yanlış” ifadelerini kullandı.