Aziz Yıldırım'a suikast ihbarı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a gelen tehditler üzerine suikast konusunda uyarıldığı öne sürüldü.

Hürriyet'in haberine göre; Aziz Yıldırım’ın bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından uyarıldığı ve Yıldırım'ın da bu konuda bazı tedbirler aldığı söylentileri arttı. Yıldırım’ın bilindiği gibi resmi korumaları da bulunuyor.

Aziz Yıldırım’ın son 1 ay içerisinde zırhlı araca bindiği iddia edilse de bu durum Fenerbahçe Kulübü tarafından doğrulanmadı.