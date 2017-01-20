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Aziz Yıldırım'a suikast ihbarı

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Aziz Yıldırım'a suikast ihbarı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a gelen tehditler üzerine suikast konusunda uyarıldığı öne sürüldü.

Hürriyet'in haberine göre; Aziz Yıldırım’ın bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından uyarıldığı ve Yıldırım'ın da bu konuda bazı tedbirler aldığı söylentileri arttı. Yıldırım’ın bilindiği gibi resmi korumaları da bulunuyor.

Aziz Yıldırım’ın son 1 ay içerisinde zırhlı araca bindiği iddia edilse de bu durum Fenerbahçe Kulübü tarafından doğrulanmadı.

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