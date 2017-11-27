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Aziz Yıldırım'dan FETÖ açıklaması

Aziz Yıldırım'dan FETÖ açıklaması
Denizli Fenerbahçe Spor Kulübü Şube açılışında konuşan Başkan Aziz Yıldırım, "FETÖ'nün Fenerbahçe'nin içine sızmaya çalıştığı yıllarda çok büyük yanlışlar yapıldı" dedi.
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