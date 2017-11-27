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Aziz Yıldırım'dan FETÖ açıklaması
Aziz Yıldırım'dan FETÖ açıklaması
Denizli Fenerbahçe Spor Kulübü Şube açılışında konuşan Başkan Aziz Yıldırım, "FETÖ'nün Fenerbahçe'nin içine sızmaya çalıştığı yıllarda çok büyük yanlışlar yapıldı" dedi.
27 Kasım 2017 Pazartesi 22:45
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