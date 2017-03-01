Aziz Yıldırım'dan seçim açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın erken seçim kararı alabileceği iddia edilmişti. Kulüp dergisinin Mart sayısında bir yazı kaleme alan Aziz Yıldırım, seçimin ne zaman yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe Dergisi'nde hem 'Şike Kumpası Davası" hem de olağanüstü genel kurul ve başkanlık tartışmalarına değinen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın işte yazısı : "Büyük Fenerbahçeliler, Olağan Genel Kurulumuzda, camiamıza, Yargıtay kararı sonrası için verdiğimiz sözümüzün, maksat ve anlamından çıkartılmak suretiyle kulübün yönetim erkine yönelik bir zayıflatma aracına dönüştürülmüş olmasını ve bunun yaratmış olduğu vahim sonuçları dikkatle takip ediyorum.

ARTIK MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Geçtiğimiz hafta Silivri'de duruşma çıkışında ilk kez söylediğim bir hususu, bu vesile ile bir kez daha tekrar etmekte yarar görüyorum. Yargıtay kararının bu aşamadan sonra Fenerbahçe yönetim kurulu üzerinde Demokles'in kılıcı gibi durmasına artık müsaade etmeyeceğiz. Kararlarımızda ve tasarruflarımızda artık Yargıtay kararının neticesinin herhangi bir önemi kalmamıştır. Yargıtay kararı beklentisinin, bugüne kadar yönetim erki üzerinde yaratmış olduğu olumsuz baskıya son vermek, bu karar beklentisine sırtını dayayarak Fenerbahçe yönetimini zayıflatmak isteyenlerin, bu düşüncelerini gerçekleştirmeye yönelik çabalarının önüne geçmek adına bu karara varılmıştır.



OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DÜŞÜNENLER YANLIŞ YOLDA

Çıkacak Yargıtay kararı sonrasına ilişkin olarak ise genel kurul üyelerimize vermiş olduğumuz sözümüzün gereği, Kulübümüzün menfaatlerine en uygun şekilde ve kulüp tüzüğündeki düzenlemeler çerçevesinde tarafımızca yerine getirilecektir. Bunun dışında Yönetim Kurulu'nun, demokratik olmayan yöntemlerle olağanüstü bir genel kurula gitmeyi asla kabul etmeyeceğini şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına kesin bir dille açıklamayı bir gereklilik olarak görüyorum. Yönetim Kurulu'na çeşitli şekillerde baskı yapmak suretiyle Kulübü olağanüstü genel kurula götüreceğini düşünenlere yanlış yolda olduklarını bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum.



BÖYLE BİR FENERBAHÇELİ GÖREMİYORUM

Bunun sadece Fenerbahçe'ye zarar vereceğini ve hortlatılmak istenen bu yöntemin geçmişte Fenerbahçe'ye nasıl ağır zararlar verdiğini kendilerine son bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu yanlış yolu, kendilerine yol tutanların bilmesini isterim ki; geçmişte de bu yanlış yolu bir daha girilmemek üzere kapayan bendim, şimdi de bu yolu yeniden açmak isteyenlerin karşısında yine ben olurum. Şahsen ben, bu yöntemler ile Fenerbahçe'yi yönetmeye talip olacak bir Fenerbahçeliyi tanımıyorum, bilmiyorum. Eğer ortada bu yöntem ile Fenerbahçe'yi yönetmeye talip olan, bu yöntem ile mevcut yönetim yıkıldığında ortaya çıkacak bir başkan adayı varsa bunu da bir Fenerbahçeli olarak ben de bilmek isterim."