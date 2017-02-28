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Aziz Yıldırım'dan sürpriz ziyaret

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Aziz Yıldırım'dan sürpriz ziyaret
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sürpriz bir şekilde Samandıra'ya giderek takımın idmanını takip etti.

Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan kötü gidişat Başkan Aziz Yıldırım'ı harekete geçirdi. Yaşanılan puan kayıpları, takımın içerisinde yaşanan krizler, kadro dışılar ve Advocaat'ın gönderileceği yönündeki haberler, UEFA Avrupa Ligi'nden elenilmesi, lider Beşiktaş ile aradaki puan farklının 12'ye çıkmasından sonra, Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım yöneticilerden Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat ile birlikte Samandıra'ya gitti.

Başkan Yıldırım, uzun süredir gitmediği Can Bartu Tesisleri'nde takımın bugünkü idmanını takip etti. Yıldırım, burada hem teknik direktör Advocaat'la hem de futbolcularla görüşerek onlara moral aşıladı. 

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