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Aziz Yıldırım’ın TFF başkan adayları

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Aziz Yıldırım’ın TFF başkan adayları
TFF’yi seçime taşımak için görüşmelere kısa süre içinde başlayacak Aziz Yıldırım’ın aklında Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile eski futbolcu Rıdvan Dilmen var.

Adanaspor maçının ardından Futbol Federasyonu'nu ve hakemleri topa tutan Fenerbahçe patronu Aziz Yıldırım'ın “Operasyon yaparsak bundan sonra gelen dikkat eder” sözü dikkat çekmişti. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i devirmek için diğer kulüp başkanlarına yaptığı bu çağrının ardından Aziz Yıldırım, düğmeye bastı. Daha önce de “Federasyondaki tüm Beşiktaşlılar gidecek” diyen Yıldırım, önümüzdeki günlerde Demirören'den memnun olmayan kulüp başkanlarıyla bir araya gelme kararı aldı.

Aziz Yıldırım, organize edeceği buluşmada, TFF'nin olağanüstü genel kurula götürülmesi yönünde kulis yapacak. Federasyon başkanlığı için Yıldırım'ın aklında ise iki isim var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayınbiraderinin damadı olan ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'nı da yürüten M.Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Erdoğan'ın gayriresmi futbol danışmanı eski futbolcu Rıdvan Dilmen. Özellikle Gümüşdağ'ın bir süredir federasyon başkanlığı için nabız yokladığı gelen haberler arasında.

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