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Azmi Karamahmutoğlu, Cilara'nın konuğu olacak

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Azmi Karamahmutoğlu, Cilara'nın konuğu olacak
Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, KRT Tv’de Çağlar Cilara’nın konuğu olacak.

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu’nun da bulunduğu 10 eski genel başkan “Ülkücü Tavır Hayır” sloganıyla Türkiye’yi gezerek, yeni Anayasa değişikliği referandumuna neden ‘Hayır’ denilmesi gerektiğini anlatıyor. Karamahmutoğlu, Ülkücü camianın neden ‘Hayır’ dediğini bu akşam KRT ekranlarından da anlatacak. Çağlar Cilara’nın hazırlayıp sunduğu Haber Merkezi programı saat 19:00’da başlayacak. 

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