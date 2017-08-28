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Baba olacaktı

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Baba olacaktı
Sunucu Vatan Şaşmaz'ın 5 yıldızlı bir otelde öldürülmesinin ardından baba olacağı ortaya çıktı.

Vatan Şaşmaz, dün akşam Beşiktaş'ta lüks bir otelin 10'uncu katında Filiz Aker tarafından tabancayla öldürüldü. Ünlü sunucunun hayatını kaybetmesinin ardından herkesi şoke eden detaylar gelmeye devam ediyor.

DOĞACAK ÇOCUĞUNUN CİNSİYETİNİ ÖĞRENMİŞ

13 Eylül 2015 tarihinmde evlendiği Yasemin Adalı 5 aylık hamile olan Şaşmaz'ın, otel odasında korkunç bir cinayete kurban gitmeden sadece bir gün önce doğacak çocuğunun cinsiyetini ögrendiği ortaya çıktı.

"ÇOCUK KARARI OLMASAYDI EVLENMEZDİM"

43 yaşındaki sunucu, daha önce verdiği bir röportajda, "Baba olmayı çok istiyorum. Çocuk kararı olmasaydı evlenmez, baraber yaşamaya devam ederdim. Ben de, eşim de evlilik meraklısı insanlar değiliz. Artık 20’li yaşlarda da değiliz. Ben 41 yaşındayım, eşim 38. Belli bir yaştan sonra evlenmenin bir esprisi kalmıyor. Önemli olan aile olabilmek" ifadelerini kullanmıştı.

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