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'Babaanne projesi'nde maaş hakkı kazananlar belli oldu!

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'Babaanne projesi'nde maaş hakkı kazananlar belli oldu!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "Babaanne Projesi"nde maaş almaya hak kazananları açıkladı. İsimlerin yer aldığı liste, Çalışma Bakanlığının internet sitesinde yayımladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Anadolu Ajansı(AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Müezzinoğlu, "Babaanne Projesi"nde maaş almaya hak kazananları açıkladı. İsimlerin yer aldığı liste, Çalışma Bakanlığının internet sitesinde yayımladı.

Müezzinoğlu, "Asgari ücretin üçte biri gibi bir rakamı büyükanneye uygun gördük. Bu bir emek hakkı değildir. Bu bir ödül, ikramiye, destektir." ifadelerini kullandı.


4 MİLYON EMEKLİ PROMOSYON ALDI

Bakan Müezzinoğlu, şu ana kadar 4 milyonun üzerinde emeklinin banka promosyonu aldığını söyledi.

KAYIT DIŞINDA HEDEF YÜZDE 25'LERE İNEBİLMEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, kayıt dışı istidam oranı hakkında, "İlk hedefimiz bunu yüzde 25'lere indirebilmek. Bu konuda çok yönlü bir kampanya için hazırlık yapıyoruz." dedi.

 

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