Babadan FETÖ'cü oğluna: Onurun varsa kafana sık!

Bolu'da, FETÖ soruşturmaları kapsamında savunma yapan tutuklu Yüzbaşı Nuri Kıyak'ın 15 Temmuz gecesi babasıyla yaptığı mesajlaşmada babası Hüseyin Kıyak'ın, "Birazcık onurun haysiyetin varsa kafana sıkarsın" dediği ortaya çıktı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamnda tutuklanan ve haklarında hazırlanan 68 sayfalık iddianamenin ardından yargılanmaya başlayan tutuklu eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı ve sözde Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan, Yüzbaşı Nuri Kıyak ve tutuksuz 7 askerin bugün de duruşmalarına devam edildi.

MESAJLAR OKUNDU!

Duruşmada savunma yapan Nuri Kıyak'ın savunmasının ardından, mahkeme başkanı Kıyak'ın babası Hüseyin Kıyak ile yaptığı whatsapp mesajlarını okudu.

15 Temmuz gecesi "sakın dışarı çıkmayın" şeklinde yolladığı mesaja babasının, "Sen hangi yüzle bana mesaj çekiyorsun. Birazcık onurun, haysiyetin varsa kafana sıkarsın. Senin kaderin benim ellerimde" diye cevap verdiği ortaya çıktı.

Mahkeme başkanının "neden baban böyle şeyler söyledi?" diye sorması üzerine Nuri Kıyak, "Babamla aramız iyi değildi. Eşimle de evlenmemi istemiyordu, uzun süredir konuşmuyorduk" dedi. Mesajların okunmasının ardından Nuri Kıyak'ın duruşmada bulunan yakınlarından "kahretsin" sesleri yükseldi.