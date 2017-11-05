Babaeski’de İyi Parti Fıçıcılar'a emanet

İYİ Parti'nin Kırklareli'nin Babaeski İlçesi'nde teşkilatı kurma yetkisi İsmet Fıçıcılar'a verildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 25 Ekim’de parti kuruluşunu tamamlamasının ardından, ülke genelinde il ve ilçe teşkilatları süratle kurulmaya başladı.

Kırklareli İyi Parti İl Başkanı Kürşad Yamaner ve parti teşkilatı, Babaeski'de teşkilatı İsmet Fıçıcılar’a verdi. İsmet Fıçıcılar verilen görevden dolayı büyük bir onur ve gurur duyduğunu belirterek, şunları söyledi: "Güzel Babaeski’nin iyi insanları, sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bizi bu göreve layık gören İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanım efendiye ve İyi Parti Kırklareli İl teşkilatlandırma koordinatörü Kürşad Yamaner ile çok değerli ekibine saygılarımızı sunuyoruz. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in liderliğinde Babaeski İlçesine layık bir yönetim kadrosu ile iyi ve güzel işler yapmaya çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun. Allah utandırmasın"