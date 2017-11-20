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Babel'den Soldado tepkisi

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Babel'den Soldado tepkisi
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Fenerbahçe'nin Sivasspor'a attığı 2. gol sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 4-1 yendiği maçta hat-trick yapan Soldado, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mücadele 1-1 devam ettiği sırada Fenerbahçe, uzun süren karambol ve iki direkten dönen top sonrası Soldado'nun şık vuruşuyla topu ağlara yolladı. Futbolseverler sosyal medyada gol hakkında 'son yılların en ilginç pozisyonuydu' biçiminde yorumlar yaptı.

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Ryan Babel de bu golün hemen ardından attığı tweetle şaşkınlığını belirtti. Ryan Babel, Soldado'nun 61. dakikada attığı gol sonrası 'OMG' (Aman Tanrım) yazarak tweet attı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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