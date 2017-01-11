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BAE’ye Afganistan’da büyük şok
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»
Dünya
11.01.2017 09:45
Birleşik Arap Emirlikleri'nin beş diplomatının Afganistan'ın Kandahar şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybettiği açıklandı.
Ayrıntılar gelecek...
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.