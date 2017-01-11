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BAE’ye Afganistan’da büyük şok

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BAE’ye Afganistan’da büyük şok
Birleşik Arap Emirlikleri'nin beş diplomatının Afganistan'ın Kandahar şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybettiği açıklandı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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