Bağcılar metrosunda Reina katliamcısı alarmı

Reina saldırısını düzenleyen teröristin, Bağcılar Metro istasyonunda görüldüğü ihbarı üzerine, metro seferleri durduruldu. Polis metroyu kapatarak bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Yaklaşık 1 saat süren polisin arama çalışmalarının ardından metro istasyonu yeniden açıldı. Öte yandan hatla bağlantısı bulunan Atatürk Havalimanı durağında da olağanüstü güvenlik önlemleri alınması dikkat çekti.

Yılbaşı gecesi Beşiktaş Ortaköy'deki ünlü gece kulübünde 39 kişinin hayatını kaybetmesine, 65 kişinin de yaralanmasına sebep olan terör saldırısını düzenleyen terörist Abdulgadir Masharipov'un, Bağcılar'da metro istasyonunda görüldüğü ihbarı polisi alarma geçirdi. Metro istasyonu kapatılırken, özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ortaköy saldırganını Bağcılar Kirazlı Metro İstasyonu'nda görüldüğü yönündeki ihbar, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, metroda bulunanlar boşaltıldı. Metro çevresine özel harekat polisleri de sevk edildi. Metronun kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheli şahsın bir başka yöne gitme ihtimaline karşı bölgede geniş çaplı uygulama başlattı.

ATATÜRK HAVALİMANI METROSUNDA ÖNLEM

Bağcılar Kirazlı Metro durağında "Reina Saldırganı" alarmı verilmesinin ardından Atatürk Havalimanı metro istasyonu girişinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Polis daha önce başlattığı şüpheli şahıslar üzerindeki aramalarını da sıklaştırdı.