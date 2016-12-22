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Bağcılar'da banka soygunu

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Bağcılar'da banka soygunu
Bağcılar, Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesi 2 kişi tarafından soyuldu.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde şubeye gelen 2 kişiden biri dışarıda gözcülük yaparken, maskeli ve silahlı diğer kişi içeri girdi.

VEZNE GÖREVLİSİNE SİLAH DOĞRULTTU

Vezne görevlisine silah doğrultan soyguncu 30 bin lira alarak şubeden çıktı. 2 soyguncu yaya olarak kaçıp ara sokaklarda izini kaybettirdi. Olay yerine gelen polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı, delil topladı. Polis kaçan soyguncuları yakalamaya çalışıyor.

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