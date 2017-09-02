Bağdadi yaşıyor mu?

ABD'li komutanı General Towsend IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin büyük bir olasılıkla hâlâ hayatta olduğunu söyledi.

ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun komutanı Amerikalı General Stephen Townsend, IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin büyük bir olasılıkla hala hayatta olduğunu söyledi. Rusya, geçen Mayıs'ta Suriye'de düzenledikleri bir hava saldırısında Bağdadi'yi öldürdüklerini iddia etmişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre General Townsend, Bağdadi'nin Irak ve Suriye sınırı arasındaki uzak bir bölgede saklanıyor olabileceğini söylerken, her iki ülkede de IŞİD'ın elinde başlıca yerleşimler geri alındıktan sonra kaçmış olabileceğini vurguladı.

BAĞDADİ'NİN NEREDE OLDUĞU BİR SÜREDİR TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Rusya geçen Haziran'da yaptığı açıklamada, bir ay önce Rakka'da düzenledikleri hava saldırısında "büyük ihtimalle" öldüğünü söylemişti. Daha önce de Bağdadi'nin öldürüldüğüne yönelik haberler çıkmıştı. Ancak General Townsend "istihbarat kanallarında hala hayatta olduğunu gösteren işaretler var. Her gün onu arıyoruz. Öldüğünü sanmıyorum" dedi. Townsend, IŞİD liderinin nerede olduğuna dair "hiçbir fikri" olmadığını ifade etti.