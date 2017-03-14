Bağımlı Meclis güçlü olamaz

Demokratik ülkelerde tek parti iktidarı da olsa, koalisyon da olsa icranın başı olan başbakanlar muhalefet partilerinin "hükümet kararları" ile ilgili sorularını cevaplamak zorundadır.

O ülkelerde "milletin doğrudan, kendi bölgelerinde ön seçimle" seçtiği milletvekilleri lideri veya başkanı onaylamak zorunda değildir, bağımsızdır.

Birçok Batı ülkesinde ve ABD'de partiler Türkiye'deki gibi "katı disiplinli parti" olmadığı için bağlayıcı grup kararları, liderin istediği anda disiplin kuruluna verip ihraç etmesi gibi durumlar da görülmez. (Türkiye'deki seçim sistemi ve Siyasi Partiler Kanunu ile devamlı görülüyor.)

Örneğin ABD'de "savaş ilan etme yetkisi" de Kongre'ye aittir, başkana değil.

Başkan veto etse de 2 meclis "üçte iki çoğunlukla" bir yasayı kanunlaştırabilir.

(...) Bu bağlamda; Türkiye'de yeni sistemde "Meclis'in daha güçlü olacağı" söyleniyorsa, bunun nasıl mümkün olacağı da anlatılmalıdır.

Diyelim ki gelecekte cumhurbaşkanı seçilen kişilerden biri "Ben bu anayasayı da, Meclis'i de tanımıyorum. Ülkeyi yıllarca yalnız kendi kararnamelerimle yöneteceğim" demeye kalkarsa Meclis'in ve yargının elinde bunu önleyecek nasıl bir yetki olacaktı?

(...) "Daha güçlü bir Meclis" ancak "daha bağımsız bir Meclis"le mümkün olabilir.

Güngör Mengi Vatan

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Ülke içinde kendilerini mağdur edebilecek tüm kişi ve kurumları yok ettikleri için mağdur olmak için Avrupa'ya gidiyorlar!

Akif Kökçe Milliyet (Açık Pencere)

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Evet demezsek bunlar bitecek mi;

Ne alakası var?

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... "Tek devlet için ne diyorsunuz" diye soruyorlar, kalabalıklar "Eveeeeet" diye bağırıyor.

"Tek millet için ne diyorsunuz?" sorusuna da kalabalıklar "Eveeeeet" karşılığını veriyor.

Aynı şey "tek vatan" ve "tek bayrak" için de tekrarlanıyor.

Peki, hayır deyince bunlara da hayır mı demiş oluyoruz yani? Eğer evet çıkmazsa devletimiz, milletimiz, vatanımız, bayrağımız elden mi gidecek?

Hepimiz biliyoruz ki hayır çıksa bile 2019'a kadar değişen bir şey olmayacak. Erdoğan seçilmiş cumhurbaşkanı olarak üstelik yarattığı fiili durumu koruyarak görevini sürdürecek. Hükümet yerinde duracak. Parlamento ise 316 AKP'linin ezici üstünlüğünde devam edecek. Ama AKP'nin sözcülerden anladığımız kadarıyla buna rağmen evet çıkmazsa bu değerlerimizi kaybedeceğiz. Niye, Erdoğan tek adam olmadığında niye böyle olacak acaba? Ne tuhaf bir süreç yaşıyoruz.

Can Ataklı Korkusuz

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KARİKATÜR: ERCAN AKYOL/MİLLİYET