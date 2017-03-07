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"Bahçeli 2002’den beri hep önümüzü açtı"

"Bahçeli 2002’den beri hep önümüzü açtı"
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars öğretmenevinde “evet” etkinliğine katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada, Devlet Bahçeli’nin 2002 yılında erken seçim kararı alarak AKP’nin önünü açtığını söyledi.
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