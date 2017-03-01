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Bahçeli 9 ilde miting yapacak

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Bahçeli 9 ilde miting yapacak
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, 16 Nisan'da yapılacak başkanlık referandumu için 9 ilde miting düzenleneceğini açıkladı. Yalçın, AKP ile ortak miting sorusuna "kendimizi sınırlamaya gerek yok" karşılığını verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, şu ana kadar Bursa, İstanbul, Trabzon, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Zonguldak, Muğla, Denizli, Samsun, Hatay, Erzurum, Aydın, Konya, Eskişehir ve Antalya'da düzenlendiğini söyledi.

Yalçın, AKP ile bir miting yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya, şu yanıtı verdi:

"Açık hava mitingleri yapacağız. Mitinglerimiz büyük illerden başlayarak olur. Mitinglerimiz için Elazığ, Bursa, Kayseri, Eskişehir, Sakarya, Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, İstanbul ilk etapta planlanan şehirler. Sahada propaganda faaliyetleri devam ederken yenileri eklenir. Ama ilk etapta bu 9 il. Şu ana kadar AK Parti'den bir teklif gelmedi, bizden de böyle bir teklif gitmedi."

Yalçın, "AK Parti ile birlikte miting yapma konusunda bir kıstasınız var mı?" sorusuna, "Öyle bir kıstasla kendimizi sınırlamaya gerek yok." karşılığını verdi.

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