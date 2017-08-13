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Bahçeli: AKP ile aramızda hiçbir sorun yok

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Bahçeli: AKP ile aramızda hiçbir sorun yok
Bahçeli, basında çıkan "AKP ve MHP arasında çatlak" haberlerine çok sert tepki gösterdi. Bahçeli, iki parti arasında hiçbir sorun olmadığını söyledi.

Devlet Bahçeli, “Bölgemiz bir yandan fırın gibi ısınıp çalkanırken, diğer yandan sınırlarla oynanmaktadır” dedi. MHP ile iktidar arasında gerilim yaratılmak istendiğini öne süren Bahçeli, “Gazete köşelerinde, televizyon ekranlarında veya sosyal medya bataklığında iktidar partisi ile MHP arasında gerilim üretmeye, nifak saçmaya çabalayanlar bugünkü nazik dönemde kriptocu damarın son tortularıdır” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lilerle askerler arasında çıkan ve bir askerle 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün hayatını kaybettiği çatışmayla ilgili de mesajlar verdi. Bahçeli, şunları söyledi:

ÇEKİLEN ÇİLELER GÜN BE GÜN ARTIYOR

Terörizm, her türlü kirli vasıta ve kan içici vandalların acımasızca kullanılarak yıkım, yok oluş, parçalanma, bölünme amaçlarına hizmet eden bir insanlık suçudur. Şiddet, şekavet ve hain saldırılar terör örgütlerinin araç ve yöntemleridir. Türkiye zorlu, yıpratıcı, sosyal ve ekonomik maliyeti oldukça ağır terörle mücadele sürecinin tüm boyutlarını kıyasıya yaşamaktadır. Verilen kayıplar, ödenen bedeller, katlanılan badireler, çekilen çileler gün be gün artmakta, yaygınlık kazanmaktadır. Türk milleti terörle yıldırılmak, terörle korkutulmak, kanlı eylemlerle susturulmak istenmektedir. Tehlike yakın ve yoğundur. Karşımızdaki tehdit milli bekayı hedef almaktadır. FETÖ, PKK, YPG, IŞİD, DHKP-C aynı hain amaca odaklanmış, aynı karanlık cepheye sürülmüş, isimleri farklı farklı olan Türk ve Türkiye düşmanlarıdır. Bu alçak örgütlerin birinin bıraktığı yerden bir diğeri kanlı vardiyaya girmekte; milletimize, milli değer ve insani emanetlerimize kast etmektedir.

TEPKİLERİN SÖNDÜRÜLMESİ PLANLANMAKTADIR

Ülkemizin üzerine kabus gibi çöken derin ve küresel komploda terör örgütleri maşa ve taşeron olarak kullanılmaktadır. Bu gerçek tartışmasızdır. Bölgemiz bir yandan fırın gibi ısınıp çalkanırken, diğer yandan sınırlarla oynanmaktadır. Irak’ın Yarubiye sınırından Afrin’e kadar olan mücavir alanları kapsam ve muhteviyatına alan yeni haritalar çizilmekte, medya kanalıyla servis edilmektedir. Türkiye’nin esef verici iç tartışma ve anlaşmazlıklara gömülmesi projelendirilip, eş zamanlı olarak çevremizde korsan terör devletinin temelleri atılmaktadır. İdlip’te şer oyun sahnelenmektedir. Milli duygunun, milliyetçi şuurun fitne silahıyla tasallut altına alınması suretiyle Türk milletinin reflekslerinin zayıflatılması, tepkilerinin söndürülmesi planlanmaktadır.

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