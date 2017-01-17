Bahçeli: "AKP, PKK ve HDP arasındaki yeni anayasa..."

Yeni anayasa konusunda AKP ile uzlaşıp başkanlığın kapısın açan anayasa değişikliği teklifine "evet" diyen Bahçeli'nin, seçim meydanlarında yaptığı bir konuşma daha gündem oldu.