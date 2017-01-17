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Bahçeli: "AKP, PKK ve HDP arasındaki yeni anayasa..."

Bahçeli: "AKP, PKK ve HDP arasındaki yeni anayasa..."
Yeni anayasa konusunda AKP ile uzlaşıp başkanlığın kapısın açan anayasa değişikliği teklifine "evet" diyen Bahçeli'nin, seçim meydanlarında yaptığı bir konuşma daha gündem oldu.

O dönem çok sert başkanlık karşıtı açıklama yapan Bahçeli, söz konusu konuşmasında, başkanlık ve anayasa ile ilgili sorular sorup kitleden "hayır" yanıtları alıyor.

Bahçeli şu ifadeleri kullanıyor:

"-92 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin modası geçti mi?

-Hayır

-Rejim ve sistem değişikliği gerekiyor mu?

-Hayır

-Başkanlık sistemi gelsin mi?

Hayır

-AKP, PKK ve HDP arasındaki yeni anayasa sözleşmesine onay veriyor musunuz?

-Hayır

-Elbette hayır. Elbette ve her zaman asla."

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