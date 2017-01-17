Bahçeli: "AKP, PKK ve HDP arasındaki yeni anayasa..."

Yeni anayasa konusunda AKP ile uzlaşıp başkanlığın kapısın açan anayasa değişikliği teklifine "evet" diyen Bahçeli'nin, seçim meydanlarında yaptığı bir konuşma daha gündem oldu.
17 Ocak 2017 Salı 10:55
O dönem çok sert başkanlık karşıtı açıklama yapan Bahçeli, söz konusu konuşmasında, başkanlık ve anayasa ile ilgili sorular sorup kitleden "hayır" yanıtları alıyor.
Bahçeli şu ifadeleri kullanıyor:
"-92 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin modası geçti mi?
-Hayır
-Rejim ve sistem değişikliği gerekiyor mu?
-Hayır
-Başkanlık sistemi gelsin mi?
Hayır
-AKP, PKK ve HDP arasındaki yeni anayasa sözleşmesine onay veriyor musunuz?
-Hayır
-Elbette hayır. Elbette ve her zaman asla."
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