Bahçeli AKP'ye neden sığındı?

MHP Genel Merkezi ile meşruiyetini kaybeden Devlet Bahçeli'nin durumunu sizlere uzun uzun yazdım, bu kez de kısa kısa yazacağım.

Önce Bahçeli'nin AKP'ye neden muhtaç olduğu:

* Yargı kararı ile 10 Temmuz 2016'da yapılacak seçimli Kurultay'ı erteletmek zorundaydı,

Çünkü MHP Tüzük Kurultay'ı gösterdi ki Genel Başkanlığını kaybedecek,

* Yargıtay kararını, yargı kararı ile engelletmek şarttı,

Tek çare AKP'den yargıya müdahale etmesini sağlamaktı,

* AKP'ye, "Başkanlığı destekleyeyim, siz de MHP Kurultayını yaptırmayın" formülünü sundu

Bu formül tuttu, seçimli Genel Kurul AKP desteği ile iptal edildi.

* Ama Bahçeli'nin AKP'ye diyet borcu vardı,

MHP'yi 7 Haziran'da koalisyon ortağı yaparak iktidar olmayı istemedi,

* Olsaydı AKP'nin 14 yıllık iktidarı sona erecekti,

* 4 Bakana Yüce Divan yolu açılacaktı,

* Yolsuzlukların, çözüm sürecinin hesabı yargı tarafından sorgulanacaktı.

Şimdi Bahçeli'nin MHP'deki son durumu:

* Kurultay aşaması gösterdi ki MHP delegelerinin desteğini kaybetti,

* Çok büyük tepki gösteren ülkücü iradenin desteğini kaybetti,

* MHP'ye oy veren milyonların desteğini kaybetti,

* En büyük rakibi Meral Akşener'i MHP'den ihraç etti,

* Yargı kararı ile dönmesini AKP desteği ile engelletti,

* Prof. Ümit Özdağ'ın MHP Milletvekilleri üzerindeki etkisini kaldırmak için onu da MHP'den ihraç etti,

* Birçok MHP belde, ilçe ve il örgütünü fesh etti, etmeye de devam ediyor,

Son olarak Bahçeli'nin AKP'ye sığınma nedenleri:

* Anayasa değişikliği ile baktı ki Başkanlık ile tek adam yönetimi geliyor,

* Türkiye'de sadece AKP ve CHP kalacak,

* 20 yıldır erittiği MHP'yi 1 Kasım seçiminde HDP'nin altına düşürmenin ezikliğini yaşıyordu,

* Gördü ki Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş AKP'de çok mutlu,

* Genel Başkan yardımcıları ve yandaş Milletvekilleri ile baktılar ki AKP Başkanlık ile gelecek 10 yılda iktidarda olacak,

* "AKP ile Başkanlıkta koalisyon yapalım" kararı aldı,

* MHP tabanına, "Bahçeli Başkan Yardımcısı olacak AKP ile MHP koalisyonu kurulacak" vaatleri yaptı,

* "Bu kadrolar MHP'liler ile doldurulacak" diye yandaş vekil ve delegelere hayali vaatlerde bulundu,

* Genel Başkan olduğu sürece MHP'nin tek başına Başkanlığı kazanma ihtimalinin hayal olduğunu gördü,

* "Siyasi hayatta var olmak için ne yapayım" diye düşündü,

* Genel Başkan yardımcıları ve yandaş Milletvekillerine "AKP 2019'da Başkanlık seçimini kazanacak, 10 yıl daha 2029'a kadar iktidarda kalacak,

* Gördü ki 2018'de yapılacak MHP Kurultayında Genel Başkanlığı yüzde yüz kaybedecek,

* Anladı ki Meral Akşener 2018'deki Kurultay'da Genel Başkan seçilebilir,

* MHP Başkanlık seçiminde AKP'ye çok ciddi rakip olur,

* 2019'daki Başkanlık seçiminde Meral Akşener'in çıkaracağı güçlü bir aday ile sağ oylar bölünür,

* AKP ve Recep Tayyip Erdoğan % 50'yi geçemez,

* 2. Turda MHP ve CHP'nin oyları bütünleşirse, AKP kaybeder, MHP Başkan çıkartır,

* Bu durum da Bahçeli'nin AKP ile MHP işbirliği için verdiği desteğin yok olmasına neden olacaktı

* AKP ile Başkanlıkta koalisyon yapalım kararı aldı,

* Bahçeli kendisini, Genel Başkan Yardımcılarını ve yandaş vekillerini de ancak böyle yanına alır, Anayasa değişikliğine "evet" oyu vermelerini sağlardı.

İşte size Bahçeli'nin AKP'ye sığınma durumunu anlattım.

MHP'de Devlet Bey'in bu hatasını gören şimdilik 7 Milletvekili ise tüm bu yazdıklarımın farkına varan sağduyu sahibi gerçek MHP'liler, gerçek ülkücüler.

Yarın Meclis'te görüşülen Başkanlık sistemi hakkında çok önemli bir gerçeği de resmi tarihi belgelere dayanarak yazacağım.

İnanıyor ve umut ediyorum ki "evet" oyu veren MHP'li milletvekilleri 2. Turda "hayır" oyu vereceklerdir.