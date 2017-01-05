Bahçeli başkan yardımcısı olur

Başkanlık rejimi Genel Kurula 9 Ocak'ta geliyor. 3-4 haftada tamamlanması bekleniyor. AKP'nin MHP ile birlikte 330 oyu bulması konusunda önemli iki iddia var. 1- AKP içindeki FETÖ'cüler 2- MHP içindeki muhalifler.

Anayasa değişikliği önümüzdeki 3-4 hafta Türkiye'nin gündeminde yoğun şekilde yer alacak.

Meclis'te 2 parti AKP ve MHP, yönetimleri destekliyor.

Muhalefet partileri CHP ve HDP, karşı çıkıyor.

AKP'ye bakalım öncelikle.

Hem 317 milletvekili hem iktidar partisi hem de Başkanlık rejiminin fikir öncüsü.

Allah şifa versin inşallah görevinin başına döner tez zamanda. Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Genel Kurul'u yöneteceğinden oy veremeyecek ve AKP'nin 316 vekili oy kullanacak. Kahraman gelemeyecek olursa AKP'nin oyu 315'e düşecek.

AKP milletvekilleri içerisinde Fethullah Gülen yandaşı FETÖ'cü milletvekilleri olduğu iddiası var. Bu iddiaya göre FETÖ uyuyan bu milletvekillerine "Hayır" oyu verdirecek.

Bana, "AKP'nin içinde FETÖ'cü milletvekilleri var da neden ihraç edilmedi?" diye sorabilirsiniz.

Hemen yanıtlayayım.

AKP için başkanlık rejimi yani Anayasa değişikliği için tek bir milletvekilinin dahi oyu, çok büyük önem taşıyor.

Bu açıdan FETÖ'cü milletvekillerini ihraç edemediği iddiası çok yaygın. Ve bu milletvekillerine de büyük bir baskı yapıldığı söyleniyor.

Ancak onlar Pensilvanya'dan talimat alacakları için bu baskılar sonuç vermeyecek ve Başkanlık rejimini Meclis'ten geçirtmeyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'ye darbe vurmayı hedefledikleri kulislerde seslendiriliyor.

MHP'ye gelecek olursak şimdiden 6 milletvekili "Hayır" diyeceklerini açıkladılar.

Buna karşın Devlet Bahçeli hem Meclis'te hem de sanki 330 milletvekili bulunmuş gibi referandumda "evet" oyu kullanacağını açıkladı.

Ancak MHP içinde kazan kaynıyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, başkanlık sistemine "hayır" diyerek, partideki görevinden istifa ettiği de iddia edildi.

MHP'de en fazla tartışılan konu Devlet Bahçeli'nin grup toplantılarında yaptığı açıklamalar. Bunların da en önemlisi, "Başkanlık katil Öcalan'ın Türkiye'yi bölme projesidir. Önce Başkanlık gelecek, sonra Kürdistan Federasyonu kurularak Türkiye bölünecek" şeklindeki sözleri.

Bahçeli'ye muhalif milletvekilleri ile Meral Akşener, Koray Aydın, Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Sinan Oğan da Anayasa değişikliğine "hayır" çalışması yapıyorlar.

Gerek ülkücü tabanın MHP milletvekillerine baskı kurması gerekse MHP milletvekilleri ile birebir görüşmelerle 330'un bulunmaması için yoğun kulis faaliyeti yürütüyorlar.

CHP ve HDP ise tüm güçleri ile her iki parti milletvekillerini uyararak "hayır" oyu verilmesi için çabalarını sürdürüyorlar.

Tabiî AKP yönetimi de Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP milletvekillerinin "evet" oyu vermeleri konusunda boş durmuyorlar.

Bahçeli'ye Başkan Yardımcılığı verilerek AKP ve MHP'den oluşan yeni bir yapının Başkanlık sisteminde kurulacağı ve MHP'nin böylece devletin yönetilmesine ortak kılınacağı vurgulanıyor.

Yani MHP milletvekillerine, "iktidar ortağı" vaadi veriliyor.