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Bahçeli bir teşkilatı daha kapattı

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Bahçeli bir teşkilatı daha kapattı
MHP Genel Merkezi, Kastamonu Doğanyurt İlçe Teşkilatını fesh etti.

MHP Genel Merkezi, bir teşkilatı daha kapattı.

Genel Merkez'den yapılan açıklamada, "Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. Maddesine göre Kastamonu ili Doğanyurt  ilçe yönetim kurulunun feshine karar verilmişitr" ifadelerine yer verildi.

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