Bahçeli: Eğer iki askerin yakılma videosu doğruysa...

Devlet Bahçeli, internette yayılan terör örgütü IŞİD'in 2 Türk askerini şehit ettiğini iddia eden görüntülerle ilgili olarak, "Eğer iki askerin yakılma videosu doğruysa IŞİD'in eli kanlı teröristleri son ferdine kadar yok edilmelidir" dedi.

Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda yaptığı konuşmada "Fırat Kalkanı Harekatı kesinlikle zaferle taçlanmalıdır. Irak ve Suriye'de mesken tutmuş terör örgütleri Türkiye'nin bekasını tehdit etmektedir. Bu bakımdan El Bab operasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız. Ankara'yı tehlikeye sokarız" dedi. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde: Türk Cumhuriyeti düşmeyecek, düşürülmeyecektir. Terörle mücadele de partiler üstü bir konudur. Fırak Kalkanı harekatı zaferle taçlandırılmalıdır. ABD'nin PYD'yi silahlandırması ne anlama gelmektedir? ABD'ye yönelik iddiaların yenilir yutulur tarafı yoktur. IŞİD'in tüm üyeleri son ferdine kadar yok edilmelidir. Türkiye'nin 20 Aralık'ta Rusya ve İran ile yaptığı mutabakat ümit vericidir. YPG ve PKK'nın bulunmaması oldukça mahsurludur. Irak ve Suriye'de mesken tutmuş terör örgütleri Türkiye'nin bekasını tehdit etmektedir. Bu bakımdan El Bab operasyonundan alnımızın akıyla çıkmalıyız. El Bab'dan elimiz boş dönersek Diyarbakır'ı riske atarız. Ankara'yı tehlikeye sokarız.



